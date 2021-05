Chaos en gepuzzel bij huisartsen over datum tweede AstraZeneca-prik

Een huisarts prikt een patiënt. Rechts minister Hugo de Jonge (inzet). Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De versnelling van het tweede prik-programma met AstraZeneca, zoals aangekondigd door minister Hugo de Jonge, zorgt voor chaos en gepuzzel bij huisartsen en GGD’s. Onbetrouwbare leveringen van het vaccin en het toch al overladen dagelijks werk zitten RIVM, GGD en huisartsen in de weg. De kans dat komende week al duidelijkheid komt over een nieuw leveringsschema, is klein. De datum voor de tweede prik met Astra blijft vermoedelijk dus staan.