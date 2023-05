Premium Het beste van De Telegraaf

Dieven jatten gps-toestellen, wat hen opsporen wel heel erg makkelijk maakt

Door Thijs Pattyn

De familie heeft hun toestellen terug. Ⓒ if

WESTVLETEREN - „Een interview? Ik heb vijf minuten, want dit is de drukste week van het jaar.” Vier uur na een merkwaardige diefstal, die de familie Deroo van het gelijknamig loonwerkbedrijf uit het Vlaamse Westvleteren flink wat schade en vertraging kon toebrengen, vertelt Bram Deroo (32) hoe hij er met zijn broers Kees (34) en Fries (30) in slaagde om de dieven te slim af te zijn.