Emoties delen bij herdenking Twee jaar na watersnood wachten Limburgers nog op herstel: ’Leven is niet meer leuk’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Geulle op 16 juli 2021: overstroomd en deels vernield door het overvloedige regenwater. Ⓒ ANP/HH

Chris en Chris wonen nog steeds in een container voor hun deur. Hun buurman, de broer van de ene Chris, heeft zijn huis verkocht en is vertrokken. De wederhelft van hun buurtgenoot Kris raakt in paniek bij elke heftige bui. Buurtgenoot Antoine vecht dag in dag uit met verzekeraars. Hoe het water alles veranderde in Geulle. „Het leven is niet meer leuk…”