Meelallen met zijn allen: Spotify heeft karaoke-functie

De door miljoenen Nederlanders gebruikte streamingdienst heeft de nieuwe functie zelf naar buiten gebracht. Terwijl het nummer zich afspeelt, kan de songtekst op het scherm worden gevolgd, waarbij de zinnen steeds van beneden naar boven lopen.

„De langverwachte functie doet denken aan een karaokebar”, merkt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws op. „De tekst krijgt een andere kleur, zodra je dat exacte stukje moet zingen. Wanneer je het nummer pauzeert, blijft ook de tekst staan.”

De functie is inmiddels gelanceerd in Nederland. Gebruikers kunnen na een update een nieuwe blauwe balk omhoog trekken waarna de tekst in beeld komt. Een andere functie, Behind the Lyrics, zal volgens Techcrunch verdwijnen. Daarmee kon bepaalde informatie over de teksten of over de artiest worden opgevraagd.