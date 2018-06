129 vluchtelingen ontdekt in Turkse koelwagen

De Turkse chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Hij probeerde de vluchtelingen via Bulgarije naar Roemenië te krijgen, maar werd dus al aan de Bulgaars-Turkse grens aangehouden. De vluchtelingen, die zich hadden verstopt achter pallets met mineraalwater, hadden geen papieren bij zich. Ze zeiden evenwel uit Syrië te komen. De Bulgaarse autoriteiten kijken nu of dat klopt.

Bij grootschalige controles ontdekten Bulgaarse autoriteiten vrijdag al 495 illegale vluchtelingen. Zij zijn opgepakt.