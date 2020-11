Mama in coronacoma bevallen van tweeling: ’Dacht dat ik niet meer zwanger was’

De vrouw, Perpetual Uke, kwam door een coronabesmetting op de intensive care terecht en raakte in een coma. Ze was bij haar opname in maart zo’n 25 weken zwanger. Ze beviel te vroeg en artsen voerden daarom een keizersnede uit. Toen Uke ontwaakte, dacht ze dat haar kinderen het niet gered hadden, schrijft Sky News. „Toen ik wakker werd, was ik zo gedesoriënteerd. Ik dacht dat mijn zwangerschap beëindigd was omdat ik mijn buik niet meer kon zien. Ik was echt bezorgd.”

Maar Uke, zelf werkzaam in het ziekenhuis, bleek een jongetje en een meisje op de wereld te hebben gezet: Pascal en Palmer van nog maar 26 weken oud. De twee werden op de babyafdeling in een incubator gelegd. „Ze waren zo klein dat ze niet eens op mijn oudere kinderen leken. Ik kon ze niet aanraken, ik voelde me zo emotioneel”, weet Uke te vertellen, ook tot opluchting van haar man Andrew.

Thuis

„Ik had gemengde gevoelens toen de tweeling ter wereld werd gebracht”, zegt hij. „Mijn vrouw lag nog steeds in een coma, ziek, ik kon niet met haar praten. Ik was blij met de tweeling, maar zou mijn vrouw nog wel naar huis komen?”