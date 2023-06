Maarten van der Weijden volbrengt elfstedentriatlon: teller op 3,7 miljoen euro voor kankeronderzoek

Net voor 9.00 uur bereikte Van der Weijden de Prinsentuin in Leeuwarden. Een minutenlang applaus volgde en er werd ’Maarten Bedankt’ gezongen. Een aantal mensen hield het niet droog, onder wie de vrouw van Maarten, toen Elske DeWall onversterkt een lied zong met terugkerende tekst ’Hou vol, hou vast, al is het maar voor even’

De 42-jarige zwemmer had oorspronkelijk het plan om op zaterdag te finishen, maar vanwege uitputting besloot hij de nacht door te brengen in Dokkum. Vanuit die plaats begon hij vroeg op zondagochtend aan het laatste gedeelte van zijn reis. Tijdens zijn tocht kreeg hij veel aanmoedigingen en sloten mensen zich bij hem aan om een stukje mee te lopen.

Elfstedentriatlon

Maarten van der Weijden begon vorige week zondag aan zijn extreme Elfstedentriatlon om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De topsporter legde de route van ruim 200 kilometer eerst zwemmend af, vervolgens fietsend en als laatst wandelend.

In de Prinsentuin werd gemeld dat de teller inmiddels bijna de 1,9 miljoen euro gepasseerd. Dit bedrag zal worden verdubbeld door hoofdsponsor Reggeborgh, waardoor er nu meer dan 3,7 miljoen euro is ingezameld. Maarten van de Weijden: „Ik voel me eigenlijk prima. Dat kwam mede door alle steun onderweg en de verhalen die hij hoorde, dat hield me aan de gang.

„Wat ga je nu doen Maarten?” - „Lekker naar huis. Maar woensdag ben ik alweer terug in Friesland. Dan sta ik in het theater van Gorredijk.”