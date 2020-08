Kritiek op coronavakantie 87-jarige

Afkeurende opmerkingen op social media bij een vakantiekiekje uit Spanje of verwijtende blikken van collega’s als je vertelt dat je naar de camping gaat in Zuid-Frankrijk. Naast vlieg-, vlees- of klimaatschaamte zijn er nu ook eerste tekenen van vakantieschaamte. De reacties die de familie Olde Kalter en de 87-jarige Olga Wallroth kregen op hun vakantieplannen waren niet mals.