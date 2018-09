Rotterdamse tram rijdt weg met baby zonder moeder

Het incident gebeurde bij het Marconiplein in Rotterdam. De vrouw stapt achterin de tram en wordt bij het tillen van de kinderwagen geholpen door een conductrice. Op het moment dat ook de moeder wil instappen, gaan de tramdeuren dicht. Ze ziet nog dat de conductrice haar portofoon pakt, maar de tram rijdt al weg.

In paniek rent Szegedi achter de tram aan. "Ik blijf rennen naar de halte in de hoop dat ze daar op mij wachten totdat ik er ben. Tot mijn verbazing zie ik de tram weer verder rijden totdat ik tram niet meer kan zien", schrijft de moeder in een bericht op Facebook, dat massaal gedeeld werd. "Totaal in paniek sta ik op straat, niet wetend wat ik moet doen. Ik huil. Ik wil 112 bellen."

Op dat moment ziet ze in de verte twee jonge meiden aan komen rennen met haar kinderwagen. " Ik ben zo blij dat ik hen huilend omhels om ze te bedanken. Ze vragen mij of het een beetje met mij gaat. Ik ben zo blij. Wat een fantastische meiden!"

Vraagtekens bij RET

Eenmaal thuis dringt de situatie pas goed door tot de moeder. Het incident roept vraagtekens op over het beleid van vervoerbedrijf RET. "Hoe is het mogelijk dat een conducteur van de RET mijn dochter meegeeft aan twee wildvreemde minderjarige meiden? Wat als ze mij niet hadden gevonden? Hadden deze meiden dan geweten wat ze hadden moeten doen?"

De moeder vraagt zich af wat er gebeurd zou zijn als de conductrice haar baby had meegegeven aan iemand die slechte bedoelingen had gehad. Ook vindt ze het raar dat de chauffeur van de tram niet op haar heeft gewacht bij de volgende halte. RET heeft inmiddels contact met de moeder en zoekt uit wat er precies is gebeurd.