Nederlanders zorgen voor brokken in Duitsland

Volgens de Westfalen Post belde dinsdag aan het eind van de middag een man de politie, nadat hij eerst een zwaar beschadigd voertuig was gepasseerd en een stukje verderop een ‘enorme rommel’ aantrof op de weg bij Niedersfeld. De politie wist vervolgens een 47-jarige Nederlander aan te houden, die vakantie vierde bij Winterberg.

De man zat met vier mensen in de auto en was de controle over het stuur verloren in een flauwe bocht naar links. Hij had de vangrail geraakt en was daarna doorgereden. Toen hij door de politie aan de kant was gezet en aan een alcoholtest werd onderworpen, bleek dat hij te veel had gedronken. De man kreeg meerdere boetes.

Een andere Nederlander kwam tijdens kerstnacht goed weg, aldus de politie van Niedersachsen. Iets na middernacht verloor de 31-jarige man de controle over zijn BMW op de snelweg richting Bottrop, doordat hij te hard en met verkeerde banden over het natte wegdek raasde. Hij ramde de vangrail, daarna de middenberm en kwam tot stilstand op de linkerbaan.

De 29-jarige man wist zonder kleerscheuren uit te stappen en op tijd weg te komen, voordat een Volkswagen Golf op zijn vernielde BMW klapte. Wonderwel kwam ook de 19-jarige Duitser die achter het stuur van de Golf zat met de schrik vrij.