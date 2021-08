Kamer kijkt mee bij opzet onderzoek Peter R. de Vries

„We hebben de eerste slag gewonnen van Grapperhaus”, meldt het verdedigingsteam van kroongetuige Nabil B. op Twitter. Diens advocaten in het liquidatieproces Marengo, Peter Schouten en Onno de Jong, waren het oneens met de opzet van het onderzoek van Grapperhaus. Hij stelde voormalig NCTV-baas Tjibbe Joustra aan als voorzitter van de commissie die onderzoek moet doen naar de beveiliging van De Vries. Joustra is volgens de advocaten niet onafhankelijk.

Bovendien zou het onderzoek ook over de andere moorden in het Marengo-proces moeten gaan, op advocaat Derk Wiersum en op de broer van de kroongetuige. De Tweede Kamer wil ook zicht houden op de opzet van het onderzoek en debatteert er waarschijnlijk in september over.