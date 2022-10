Nederlander (54) gearresteerd na drugssmokkel naar Australië via duiktanks

De man werd door de Nederlandse politie, in samenwerking ook met de Belgische gerechtelijke federale politie, gezocht in verband met een vermeend netwerk dat zich bezighield met de smokkel van crystal meth naar Australië. Hij werd woensdag in ons land aangehouden. De Nederlander wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een transnationaal crimineel drugssyndicaat dat naar verluidt in februari 2022 probeerde twintig kilo van de drugs, die formeel methamfetamine heet, illegaal in New South Wales in te voeren.

Zuurstoftanks

De man werd gezocht op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat in België was uitgevaardigd voor de uitvoer van verdovende middelen zonder vergunning, waarop een maximumstraf staat van maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Hij werd door de Nederlandse politie gelokaliseerd nadat de Belgische collega’s hadden gewezen op het uitstaande aanhoudingsbevel. Zijn arrestatie maakt deel uit van Operatie Chaupar, die begin dit jaar begon nadat de drugs was ontdekt, verborgen in duikuitrusting, vooral zuurstoftanks, die via luchtvracht in Sydney arriveerde. De partij heeft een geschatte straatwaarde van bijna 4 miljoen euro. Eerder werden al twee mannen in Sydney opgepakt in deze zaak.