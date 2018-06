'De NPO polariseert het debat'

Roland Roovers schrijft:

"Toch ligt het anders. Wanneer je rondkomt van een minimumloon en hebt ervaren hoe de politiek de publieke schuld doorschuift naar de private sector, zit je niet te wachten op een kritisch Mediapark dat jou xenofobie en racisme verwijt. Het feit dat jouw zogenaamde stem in dergelijke programma's wordt vertegenwoordigd door extreem rechtse types als meneer Kusters maakt je alleen maar bozer. Je bent niet extreem rechts maar een bezorgde burger die gehoord wil worden.

We moeten af van de polarisering. We moeten de angsten van onze bevolking erkennen en er open en eerlijk over spreken.

De NPO moet gaan begrijpen dat de PVV bij ons democratisch bestel hoort. Deze partij is geen vijand, maar een gesprekspartner en de oplossing voor de huidige polarisering. Natuurlijk mag je ze aanpakken op kansloze argumenten zoals de ’kopvoddentaks’ en ’minder, minder’. Dat neemt niet weg dat een debat met deze partij een groot aantal Nederlanders het gevoel geeft dat ze gehoord worden, en dat we figuren zoals Kusters niet op tv hoeven te zien."

Discussieer mee over dit en andere onderwerpen op wuz.nl