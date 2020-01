Nederlanders doneren al ruim 1,75 miljoen voor hulp Australië

Het Rode Kruis ontving sinds giro 5125 maandagmiddag openging 745.275 euro voor hulp aan inwoners van gebieden die zijn getroffen door bosbranden.

Bekijk ook: Kwart miljoen Australiërs moet vluchten voor vuurzee

Bekijk ook: Australisch voetbalduel verzet vanwege bosbranden

Het Rode Kruis maakt het geld over naar de Australische zusterorganisatie. Die kan dankzij de donaties meer hulpverleners inzetten en getroffenen voorzien van eerste levensbehoeften en psychosociale hulp. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de bosbranden krijgen ook financiële steun.

T-shirt met koala

Het geld dat bij WNF binnenkomt, is bestemd voor de Australische tak van de organisatie. Die zal het onder meer uitgeven aan natuurherstel in verwoeste leefgebieden van koala’s en medische hulp aan gewonde dieren. WNF is „blij verrast dat mensen zo massaal schenken”, zegt een woordvoerder. Mensen kunnen blijven doneren en vanaf zaterdag via de website ook een T-shirt met koala kopen voor het goede doel.

Het WNF en het Rode Kruis begonnen hun inzamelingen omdat ze veel vragen kregen van mensen die graag willen helpen. De branden hebben sinds oktober het leven gekost aan zeker 27 mensen. Ook voor wilde dieren betekent de vuurzee „een enorme ramp”, aldus het WNF. Leefgebieden zijn verwoest en veel dieren kwamen om.

Bekijk ook: Autoriteiten slaan alarm over oplichting rond branden Australië