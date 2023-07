Olympische koorts: superfan Hans bezocht alle edities Spelen sinds 1992

Als over precies een jaar de Olympische Spelen beginnen, zit hij op de eerste rang bij de openingsceremonie. Zijn ticket kost 2700 euro en geeft recht op de beste plek langs rivier de Seine, die het decor zal vormen voor dit spektakel. Voor een hele serie topfinales in de daaropvolgende twee weken heeft Hans Disseldorp (66) inmiddels ook peperdure tickets gekocht. „De één zal zeggen dat ik helemaal gestoord ben; anderen kunnen me misschien een beetje begrijpen.”

Sinds 1992 heeft Hans Disseldorp elke editie van de Spelen bezocht. Ⓒ Rene Bouwman