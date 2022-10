Mysterie in Oklahoma: lichamen vier vermiste vrienden vermoord teruggevonden in rivier

Ⓒ AP

Okmulgee - De lokale politie van Okmulgee, een stadje in de Amerikaanse staat Oklahoma, is een moordonderzoek gestart na de vondst van vier in stukken gesneden lichamen in de rivier Deep Fork. Het gaat om de lichamen van vier vrienden die op 9 oktober vermist raakten, nadat ze de woning van een van hen hadden verlaten per fiets.