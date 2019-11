Rechter zet voet op ’wereldberoemd’ trapveldje Nijmegen

De ingang van de school in Nijmegen waar het gewraakte veldje ligt. Ⓒ Google Maps

NIJMEGEN - Rechter Jan van Breda van de rechtbank Gelderland heeft woensdagmiddag in Nijmegen een ’wereldberoemd’ trapveldje bekeken. Hij deed dat omdat er later woensdag een rechtszaak is over de herrie van spelende kinderen op het speelveld, dat hoort bij basisschool De Buut.