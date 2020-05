’1700 ic-bedden gaat niet lukken’

„Daarvoor hebben we veel te weinig ic-verpleegkundigen. We hebben er nu 3800. We zouden er 1650 bij moeten hebben”, zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman, de belangrijkste adviseur van de minister op het gebied van verpleegkunde, in NRC.

Die nieuwe ic-verpleegkundigen zullen pas over anderhalf jaar zijn bijgeschoold. Gerton Heyne, voorzitter van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, zegt dat het „veel te vroeg is” om te spreken van 1700 ic-bedden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei woensdagavond dat er plannen zijn voor 1700 ic-bedden, als één van de voorwaarden om de versoepeling van de intelligente lockdown mogelijk te maken.