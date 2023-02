Worden stages aantrekkelijker? ’Bedrijven kunnen niet meer kiezen uit mbo-stagiairs’

De komende jaren wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren om studenten aan bedrijven te koppelen, in plaats van een klikgesprek waarbij studenten kunnen worden afgewezen op basis van hun achtergrond. Dat dit stapsgewijs gaat en niet in een keer, is mede of voorspraak van MKB-voorzitter Jacco Vonhof. ,,Dat zou een te grote stap zijn. Je moet bedrijven ook de tijd geven. Bovendien werkt het twee kanten op: voordat scholen studenten kunnen plaatsen bij een bedrijf, moeten ze betere kennis hebben van de bedrijven waar hun studenten stages lopen.”

Manieren om studenten aan bedrijven te koppelen die worden uitgeprobeerd zijn onder meer directe plaatsing, een keuze tussen studenten door het leerbedrijf op basis van ’objectieve profielen’ (zonder persoonskenmerken), en een eenzijdige keuze door de student. In 2025 volgt van deze verschillende varianten een evaluatie.

Een andere belangrijke afspraak in het ’Stagepact mbo’ gaat over stagevergoedingen. Werkgevers en werknemers gaan daarover afspraken maken en die vastleggen in de cao’s.

Stagevergoeding

Studenten krijgen vanaf dit jaar al wel alle onkosten vergoed die ze moeten maken om stage te kunnen lopen. Maar daarbovenop worden dus afspraken gemaakt voor een maandelijkse stagevergoeding. Die toezegging doen de werkgevers met de ondertekening van het stagepact. Voor studenten in het hoger onderwijs ligt de gemiddelde stagevergoeding rond de 400 euro.

Studenten die werk en opleiding combineren - met vier dagen werken en één dag school - krijgen naast een onkostenvergoeding straks altijd een arbeidscontract, zo hebben de partijen afgesproken. Dat betekent dat studenten minimaal het minimum(jeugd)loon gaan verdienen.

MKB-voorzitter Jacco Vonhof staat achter het doel van de gemaakte afspraken. ,,We vinden het een goede ontwikkeling om stagiairs een vergoeding te geven, zeker voor de kosten die ze maken. Maar als het gaat om een stagevergoeding zeggen wij wel: er moet wel een verband zitten tussen productiviteit en vergoeding”, zegt Vonhof. ,,Eerstejaarsstudenten die stagelopen, dat zijn meer een soort snuffelstages. Bedrijven doen daar van alles voor, dus je moet wel zorgen dat bedrijven die stageplekken blijven bieden, en er geen enorme kostenpost van maken.”

In het Stagepact mbo staan in totaal 55 maatregelen en afspraken, die direct ingaan. Het pact is gesloten tussen jongerenorganisaties, mbo-scholen, bonden, docenten, werkgevers en overheden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert 30 miljoen euro in het Stagepact. Dat geld is onder meer bedoeld voor betere stagebegeleiding.