Van der Burg overspoeld met kritiek op dwangwet asielopvang: ’Onuitvoerbaar!’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat zij hoopt dat Tweede en Eerste Kamer de spreidingswet nog eens goed toetsen op uitvoerbaarheid. De VNG noemt het ’onbegrijpelijk’ dat het kabinet de dringende adviezen van de Raad van State naast zich neerlegt. Net als de kritiek die gemeenten, burgemeesters en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eerder hebben geuit. De VNG vreest dat de spreidingswet in de huidige vorm onuitvoerbaar is.

CDA-bestuurder en oud-Kamerlid Madeleine van Toorenburg schaart zich achter die kritiek. „Een niet-uitvoerbare wet moet niet worden ingediend. Is dan helemaal niets geleerd?”, zegt ze. Daarbij wijst ze naar de deskundigen die waarschuwen voor „serieuze uitvoeringsproblemen. Het is nodeloos ingewikkeld en knelt aan alle kanten. Nog los van het perverse beloningssysteem.” Dat systeem houdt in dat gemeenten een bonus krijgen bij opvang van meer asielzoekers.

Dwang

De spreidingswet regelt onder meer dwang voor gemeenten die weigeren plek te maken voor asielzoekers. Kritiek op de wet is al langer dat die erg ingewikkeld is. Maar zes weken extra studeren op de inhoud van het wetsvoorstel, leidde niet tot aanpassingen. Van der Burg zegt er vertrouwen in te hebben dat de wet op voldoende draagvlak kan rekenen, maar dat valt nog te bezien. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet de wet nog behandelen.

Ook VluchtelingenWerk Nederland hoopt dat de Tweede Kamer de wet nog aanpast en noemt de wet ’nodeloos ingewikkeld’. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn tevreden dat er nu een wetsvoorstel ligt. „Beter een complexe en ingewikkelde wet dan helemaal geen wet”, stelt beraadsvoorzitter Hubert Bruls. Van der Burg (Asiel en Migratie) hoopt dat zijn wet over spreiding van asielopvang nog dit jaar in werking kan treden.

De VVD-fractie verzette zich aanvankelijk tegen de dwangwet, na heftige kritiek vanuit een deel van de achterban. De plooien werden gladgestreken toen Rutte aan de fractie beloofde de asielinstroom te zullen beperken. VVD-Kamerlid Brekelmans geeft aan dat zijn fractie akkoord is met de huidige wet „omdat het zorgt voor een meer evenredige verdeling van asielzoekers over Nederland en het een vrijwillige bijdrage van gemeenten stimuleert”, zegt hij.

Verzet

In de achterban van de VVD zal de kwestie echter opnieuw tot verzet leiden. De stroming ’klassiek liberaal’ is ronduit kritisch. „Kennelijk is de verkiezingsuitslag geen wake-up call voor de VVD-bewindslieden. En waar zijn Sophie Hermans en Ruben Brekelmans? Zij lappen die verkiezingsuitslag dus aan hun laars?” Volgens de VVD’ers is er van de belofte om de instroom aan te pakken ’niets terecht gekomen’. Brekelmans zegt dat de instroom inderdaad omlaag moet, maar volgens de laatste prognose gebeurt komende tijd het tegenovergestelde.