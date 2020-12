Urker kotter gezonken voor Franse kust, bemanning gered

URK - Een Urker kotter is woensdagavond voor de Franse kust omgeslagen en gezonken. De vijfkoppige bemanning zou gered zijn. Dat bevestigt de gemeente Urk aan Omroep Flevoland. Burgemeester van Urk Cees van den Bos schrijft op Twitter dat hij „onuitsprekelijk dankbaar” is dat de volledige bemanning gered is.