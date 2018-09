'200 miljoen extra nodig voor opsporing'

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie en de politie willen 200 miljoen euro extra voor het opsporen van misdadigers. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke nota die in handen is van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Het geld is nodig om de opsporingswerkzaamheden op peil te krijgen, staat in het rapport 'Contouren voor een effectieve, toekomstbestendige opsporing'.