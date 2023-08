Leider Proud Boys 17 jaar cel in voor Capitoolrellen: ’Ik liet me meevoeren’

Het is een van de langste straffen die is uitgedeeld in rechtszaken rondom de bestorming van het parlementsgebouw, maar valt fors lager uit dan de 33 jaar die aanklagers hadden geëist.

Volgens de aanklagers was Biggs een sleutelfiguur in een „opruiende samenzwering” om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden op Donald Trump met geweld ongedaan te maken. Voorafgaand aan de uitspraak bood Biggs zijn excuses aan voor zijn daden. „Ik werd verleid door de menigte”, sprak hij. „Mijn nieuwsgierigheid kreeg de overhand. Ik ben geen terrorist. Ik heb geen haat in mijn hart.”

Ruim 1100 mensen zijn gearresteerd vanwege de aanval op het Capitool. Daarvan hebben ruim 630 schuldig gepleit en zijn er minstens 110 veroordeeld. Vijf mensen overleden tijdens of kort na de rellen en meer dan 140 politieagenten raakten gewond. Het Capitool leed miljoenen dollars schade.