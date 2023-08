Leiders Proud Boys jaren de bak in voor Capitoolrellen: ’Ik liet me meevoeren’

WASHINGTON - Twee voormalige leiders van de extreemrechtse beweging Proud Boys zijn veroordeeld tot flinke celstraffen voor hun rol in de bestorming van het Capitool in Washington, op 6 januari 2021. Joseph Biggs is veroordeeld tot zeventien jaar cel, Zachary Rehl moet vijftien jaar de gevangenis in.

De veroordelingen behoren tot de langste straffen die zijn uitgedeeld in rechtszaken rondom de bestorming van het parlementsgebouw, maar vallen fors lager uit dan de geëiste straffen. Aanklagers wilden Biggs en Rehl respectievelijk 33 en 30 jaar in de cel zien. Volgens de aanklagers was Biggs een sleutelfiguur in een „opruiende samenzwering” om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden op Donald Trump met geweld ongedaan te maken. Voorafgaand aan de uitspraak bood Biggs zijn excuses aan voor zijn daden. „Ik werd verleid door de menigte”, sprak hij. „Mijn nieuwsgierigheid kreeg de overhand. Ik ben geen terrorist. Ik heb geen haat in mijn hart.” Bekijk ook: Van warrige Biden (80) tot raaskallende senator (90): stokoude politici groot probleem in Amerika Bekijk ook: Tweespalt in VS groeit: ’Mate van haat die ik nog nooit heb gezien’ Rehl barstte in huilen uit toen hij een verklaring voorlas. „Ik heb er spijt van dat ik me ermee heb bemoeid”, zei hij. Ruim 1100 mensen zijn gearresteerd wegens de aanval op het Capitool. Ruim 630 van hen hebben schuld bekend en er zijn minstens 110 veroordeeld. Vijf mensen overleden tijdens of kort na de rellen en meer dan 140 politieagenten raakten gewond. Het Capitool raakte voor miljoenen dollars beschadigd. Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.