Diplomafraude in zorg afgelopen jaar meer dan verdubbeld

Het gaat niet alleen om valse diploma’s, ook blijkt er markt te zijn voor valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). De IGJ roept zorgwerkgevers op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten, werknemers of zzp’ers goed te controleren. „Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Wij vragen ook om valse papieren te melden aan het Openbaar Ministerie en de Inspectie. Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar.”

Vanuit de zorgbranche klinken geschokte reacties. „Dit is zeer kwalijk”, reageert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. „Het meest trieste is dat de kwaliteit van zorg hieronder te lijden heeft.”