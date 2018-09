Nigeria redt 338 mensen uit handen Boko Haram

Het leger in de stad Lagos deelde woensdag mee dat de luchtmacht eerst benzine- en munitieopslagplaatsen van Boko Haram heeft vernietigd. Na die luchtaanval zetten grondtroepen de aanval in, die leidde tot het bevrijden van de gevangenen. Volgens het leger vonden dertig terroristen de dood tijdens de aanval.

Boko Haram heeft de afgelopen maanden talrijke aanslagen in Nigeria gepleegd. De soennitische terroristen willen in het noordoosten van Nigeria een streng islamitische staat vestigen. Sinds 2009 zijn door aanvallen en aanslagen van de groep naar schatting 17.000 mensen omgekomen, zowel in Nigeria als de buurlanden Kameroen, Niger en Tsjaad.