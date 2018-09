Chinees in Ikea had half miljoen op achterbank

DELFT - Een 23-jarige Chinese man is zondag in de ondergrondse garage van de Ikea in Delft aangehouden met een half miljoen euro in zijn bezit. Hij had het vermoedelijke drugsgeld net in ontvangst genomen. Het zat in een boodschappentas op de achterbank van zijn Audi met Belgisch kenteken, heeft het Openbaar Ministerie woensdag gemeld.