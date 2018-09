007 strak in het pak

Daarvoor hebben de filmmakers voor de derde keer de hulp ingeroepen van ontwerper Tom Ford. De Texaan is sinds 2008 van de partij toen hij Bond acteur Daniel Craig mocht kleden voor Quantum of Solace. Diens voorganger, Pierce Brosnan werd tijdens zijn Bond-jaren in pakken van het Italiaanse label Brioni gestoken.

Tom Ford lanceerde zijn eigen label tien jaar geleden nadat hij eerder creatief directeur was van Gucci en Yves Saint Laurent. Zijn kleding en schoenen zijn op zijn zachtst gezegd niet goedkoop. Een driedelig slimfit kostuum kost rond de 3000 euro. Goedkoper zijn de zonnebrillen die Bond in Spectre draagt en eveneens van Fords hand zijn. Prijzen voor de brillen schommelen tussen de 250 euro en 360 euro.