Arrestaties rond protest Gele Hesjes in Parijs

De grote rondweg ter hoogte van Porte de Champerret werd korte tijd geblokkeerd. De politie greep meteen in en verdreef de demonstranten. De autoriteiten hebben voor verscheidene plekken in de stad, waaronder de Champs-Elysées, demonstratieverboden afgekondigd. Zeker vijf mensen die zich in die gebieden ophielden hebben een boete gekregen.

Op de Place d’Italie in het zuiden van de Franse hoofdstad hing een gespannen sfeer. Betogers blokkeerden het verkeer met een brandende barricade. De oproerpolitie zette traangas in om de menigte uiteen te drijven.

Protestors Ⓒ AFP

Ook in andere steden stonden bijeenkomsten op het programma waaronder in Bordeaux, Lille Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Calais en Montpellier. Daar verliep alles vooralsnog rustig.

De gelehesjesbeweging, die niet centraal wordt geleid, is ontstaan tegen de achtergrond van een groeiende onvrede onder de middenklasse die zich vooral buiten de steden achtergesteld of genegeerd voelt. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht en blokkades opgericht.