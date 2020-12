Alom twijfels over ’de prik’: loopt het vaccinatieplan nu al spaak?

Huisartsen hebben ervaring met het geven van de griepprik, het coronavaccin beidt weer nieuwe uitdagingen. Ⓒ ANP

Nadat minister De Jonge dinsdag het goede nieuws naar buiten bracht dat Nederland mogelijk vanaf 4 januari kan gaan vaccineren, trekt een van de betrokken organisaties een dag later alweer aan de bel. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) twijfelt aan de geschiktheid van huisartsenpraktijken om mensen met het Pfizer en BioNTech-vaccin in te enten, omdat het beperkt houdbaar is en in grote hoeveelheden wordt verpakt. Daardoor kunnen de wachttijden oplopen. Loopt het vaccinatieplan nu al spaak?