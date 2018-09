Dijkhoff belooft beterschap

In de Kamer wordt er meer geklaagd over het getreuzel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, schreef De Telegraaf vandaag al. Het belangrijkste voorbeeld van getreuzel is de wet langdurig toezicht. Daarover zegt het kabinet telkens dat het een belangrijke maatregel is die de maatschappij moet beschermen tegen recidiverende boeven en tbs'ers, maar het departement lijkt er weinig aan te doen om de wet aangenomen te krijgen. De Eerste Kamer wacht al bijna een jaar op de zogenoemde memorie van antwoord.

In een debat over tbs beklaagde bijna de hele Tweede Kamer zich vandaag over het lange wachten. Dijkhoff dook voorafgaand aan het debat toen hem vragen werden gesteld over het getreuzel, maar in het debat moest hij toegeven dat het allemaal wel erg lang duurt. "Het woord langdurig in de wet langdurig toezicht is ook van toepassing op het wetstraject", erkende hij. Volgende week komt er eindelijk antwoord, belooft hij nu.

Udo D.

Kamerleden focusten zich in het debat vooral op de zaak van Udo D., de ex-tbs'er die een vrouw doodde. Zij vroegen zich af of deze zaak nou voorkomen had kunnen worden. De staatssecretaris belooft dit grondig uit te zoeken, maar zegt wel dat de wet langdurig toezicht sowieso niet op tijd was geweest voor dit geval. Ook niet als er sneller was gehandeld. In de toekomst kan de wet dit soort gevallen "wellicht wel" voorkomen.

De liberale staatssecretaris kreeg druk vanuit zijn eigen VVD. De partij wil dat tbs'ers pas vrijkomen als ze uitbehandeld zijn, niet als hun tijd erop zit. Dijkhoff wil echter niet af van de gemaximeerde tbs-maatregel. Volgens hem krijgt zo'n tien procent van de tbs'ers een einddatum te horen, de rest komt pas vrij als ze uitbehandeld zijn volgens de experts en de rechter. Volgens Dijkhoff zullen rechters in de lichtere gevallen geen tbs-maatregel meer opleggen als de maximering van tafel gaat. Dat zou dus averechts werken.