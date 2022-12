Rutte houdt vast aan 19 december voor ’betekenisvol moment’ rond slavernij

De premier sprak donderdag op het Catshuis in Den Haag met organisaties en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname. Na afloop liet hij weten dat de datum van 19 december nog steeds overeind staat. „We willen daar gezamenlijk een betekenisvol moment van maken”, aldus Rutte.

Of het kabinet die dag daadwerkelijk excuses gaat maken, wil de premier niet zeggen. Ook is nog onduidelijk of minister Weerwind (Rechtsbescherming) op 19 december naar Suriname afreist. „Ik heb geen commentaar”, liet de minister na afloop van de Catshuis-bijeenkomst weten. Belangenorganisaties willen dat de koning of Rutte naar Suriname gaat om excuses te maken. „Een wit persoon moet excuses maken”, aldus Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij. „Weerwind is zélf nazaat. Zijn voorouders waren waarschijnlijk slaven.”

„We hebben met elkaar vastgesteld dat er drie belangrijke momenten zijn”, zei Rutte na de bijeenkomst. „Er is een belangrijk moment op 19 december. We willen daar gezamenlijk een betekenisvol moment van maken. Maar het is niet klaar op 19 december. Op 1 juli volgend jaar is de grote herdenking. En ook dan is het niet klaar. Het is pas klaar als de laatste persoon in Nederland die gediscrimineerd wordt op grond van zijn of haar huidskleur niet meer wordt gediscrimineerd.”

Mercedes Zandwijken, de oprichter van de stichting Keti Koti Tafel, noemt het gesprek met Rutte ’spannend en opbouwend’. „Ik heb me voor het eerst echt gehoord gevoeld”, zegt Zandwijken. „Sorry zeggen is iets heel precairs. Als jij thuis ruzie hebt met je vrouw over de vaatwasmachine die niet is ingeruimd, en jij zegt sorry op een manier waarvan je vrouw denkt: ’ja, op die manier kan ik ook wel sorry zeggen’. Zo werkt het niet.” De organisaties hebben voorgesteld om vóór 19 december een bewindspersoon naar Suriname te sturen, om tekst en uitleg te geven over de erkenning van het slavernijverleden. „De premier gaf aan dat daaraan gewerkt zal worden”, aldus Roozer.

Of de verwachte excuses van het kabinet in de toekomst leidt tot herstelbetalingen aan de afstammelingen van slaven is onbekend. Rutte wilde daar donderdag niets over zeggen.