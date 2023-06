Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaat Ruperti nuanceert samenwerking met Taghi: ’Ik stel zijn team samen’

Door SASKIA BELLEMAN Kopieer naar clipboard

Advocaat Michael Ruperti voor aanvang van een zitting in de rechtbank waarbij hij Viruswaarheid-voorman Willem Engel bijstond. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - De telefoon van advocaat Michael Ruperti stond niet meer stil nadat woensdagmiddag het nieuws bekend werd dat hij de nieuwe advocaat wordt van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het mega-liquidatieproces Marengo. Hij wil het allemaal toch even nuanceren: „Taghi heeft me gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuw advocatenteam voor hem. Dat is wat ik doe.”