Opiumproductie Afghanistan gehalveerd

WENEN - De productie van opium in Afghanistan komt dit jaar de helft lager uit dan in 2014. Dat blijkt uit een rapport van de VN-organisatie voor drugs en misdaad (UNODC). In het land wordt dit jaar naar verwachting 3300 ton opium geproduceerd, tegen 6400 ton vorig jaar. Opium, dat wordt gewonnen uit papaver, is een grondstof voor heroïne.