Erdogan mengt zich in Oekraïne-crisis

De inzet is hoog. De economie van Turkije zou flink kunnen lijden onder een Russische invasie in Oekraïne, onder meer omdat de prijs van olie vermoedelijk zou stijgen in dat geval. Een verslechtering van de economische situatie in het land zou Erdogans mogelijke herverkiezing in 2023 op het spel kunnen zetten. En als Erdogans bemiddelingspoging mislukt, moet hij misschien kiezen tussen Poetin of het Westen, waarvan de leiders steeds minder op hebben met Erdogan.

’Kans voor Turkije’

Als het Erdogan wel lukt om Poetin te overtuigen zich terug te trekken, zou dat Erdogan weer populairder kunnen maken bij westerse leiders, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden. „Ankara zal proberen deze gelegenheid te gebruiken om de banden met Washington aan te halen”, zegt Asli Aydintasbas van European Council on Foreign Relations tegen persbureau AFP. „Het is een kans voor Turkije om de status te verhogen en uit het spreekwoordelijke verdomhoekje van de NAVO te komen.”

