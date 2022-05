Twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor doden drillrapper

Medeverdachte Yamanney A. (23) is door het hof in Amsterdam vrijgesproken, net als de rechtbank in maart 2021 deed. Het hof acht zijn handelingen "verdedigend van aard".

Beide verdachten en het slachtoffer behoorden tot rivaliserende drillgrapgroepen. Grootfaam werd op 3 september 2019 met een kapmes in de hals gestoken, tijdens een toevallige en niet geplande confrontatie op de stoep van de flat Florijn. Een groot deel ervan is vastgelegd door bewakingscamera's. De betrokkenen gebruikten messen, terwijl Grootfaam was gewapend met een machete.

Drillrap kenmerkt zich door agressieve teksten en verheerlijking van geweld. In Amsterdam-Zuidoost zijn meerdere drillrapgroepen actief.