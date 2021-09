Monet-rover Zaanse Schans roofde eerder Van Goghs

Dat melden verschillende bronnen uit het criminele circuit aan De Telegraaf. De politie Noord-Holland bevestigt dat een 49-jarige Amsterdammer zich heeft gemeld voor de roof en dat hij is aangehouden. Of het Henk B. is wil de politie om privacyredenen niet zeggen. Kunstdetective Arthur Brand daarentegen bevestigt wel dat het om Henk B. gaat.

Op 15 augustus renden twee mannen met het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van de Franse kunstschilder Claude Monet uit het Zaans Museum naar buiten. Een van de twee loste schoten met een vuurwapen. Omstanders wisten de roof te verhinderen. Het schilderij bleef achter, maar de rovers ontkwamen.

Dinsdagavond gaf Henk B zich aan bij de politie Noord-Holland. Een uitermate brisante ontwikkeling in een even bijzondere zaak. Henk B. was een van de twee mannen die verantwoordelijk waren voor misschien wel de meest bekende kunstroof in Nederland.

Van Gogh

In 2002 stalen B. en Okkie Durham twee werken van Van Gogh uit het Van Gogh-museum in Amsterdam. Met een grote moker sloegen ze een ruit in op de eerste verdieping, waarna ze de twee schilderijen van de muur trokken. De rovers lieten zich aan een touw via een vlaggenmast van het dak zakken en gingen er vandoor. Ze werden gepakt door onder meer een achtergelaten petje waarop dna van Durham zat.

De schilderijen werden later bij de onlangs in Dubai opgepakte Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale aangetroffen en teruggebracht naar Amsterdam. Henk B. werd in 2004 veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf en het betalen van een schadevergoeding van 350.000 euro. Octave ’Okkie’ Durham werd een jaar eerder eveneens tot 3,5 jaar cel veroordeeld en moest hetzelfde bedrag betalen.

„Het gerucht ging al langer dat het Henk B. was. Het is geen slechte man, maar hij is verslaafd en dat doet soms vreemde dingen met mensen. Er waren twee Van Gogh-rovers. Eén ervan belandde op het juiste pad, dat was Okkie. Met de ander liep het slechter af”, zegt kunstdetective Brand.

Wat bracht Henk B. ertoe om opnieuw een roof te plegen? Brand: „Er is recent weer vanuit de zware georganiseerde misdaad het verzoek gedaan om kunst te stelen, zodat die kan worden ingezet als ruilmiddel voor strafkorting. Ik vermoed dat Henk B. hierom het werk probeerde te roven. Het gaat om een zeer bekende, internationaal opererende crimineel.”

Onderpand bij drugsdeals

Kunstwerken zijn geliefd bij criminelen. Ze worden gebruikt om te onderhandelen over strafkorting of gebruikt als onderpand bij drugsdeals. In 2020 werden twee schilderijen van Van Gogh en Frans Hals geroofd uit musea. De werken zijn nog steeds niet teruggevonden. Tegen een opgepakte verdachte, Nils M., eiste justitie twee weken geleden 12 jaar celstraf.

De politie Noord-Holland doet nog onderzoek naar de tweede, voortvluchtige rover.