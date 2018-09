Dijkhoff: achterlijke actie in Wormerland

Dijkhoff kan niet bevestigen dat het om een aanslag gaat en hij kan ook niet zeggen of het verband houdt met een inspraakavond daar over de opvang van vluchtelingen. "Acties zoals deze gaan alle perken te buiten, wat er ook achter steekt. In de laatste weken hebben we meer dingen gezien die niet deugen."

Dijkhoff vindt dat de spanningen over het vluchtelingenvraagstuk in ons land uit de hand lopen. "Ik vind dit niet bij Nederland passen, dit is niet hoe wij met elkaar omgaan", voegde hij eraan toe.

De staatssecretaris heeft een duidelijke boodschap voor de persoon of personen die de auto's in brand hebben gestoken: "Als je echt lef hebt, geef je jezelf aan."