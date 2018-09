Autobranden Oostknollendam aangestoken

Halewijn legde eerder vandaag verband met de discussieavond dinsdag over de komst van vluchtelingen. Burgemeester Tange noemt dat een ,,denkbaar scenario”, maar hij houdt wel een slag om de arm. ,,We kunnen er niet vanuit gaan. Het is aan de politie om daar verder naar te kijken. Het is een zeer ernstige zaak dat dit iemand overkomt en dit kunnen en zullen wij in Wormerland niet accepteren.''

De informatiebijeenkomst gaat ondanks het incident gewoon door. Wel komt er extra beveiliging. Zeker honderd mensen hebben zich aangemeld. Tange benadrukt dat iedereen welkom is, ook zonder aanmelding.

Het digitale aanmelden was volgens de gemeente al bedoeld als een extra drempel om de bijeenkomst rustig te laten verlopen. Vanwege de grote belangstelling is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar een grotere ruimte, de brandweerkazerne. ,,We houden hetzelfde programma aan zoals we hadden voorbereid. In deze fase luisteren we naar wat de mensen vinden. Maar we gaan niet in debat'', aldus Tange.

