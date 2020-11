Levend fossiel duikt op

De Asprete is een zogenaamd ’levend fossiel’, een dier dat het al miljoenen jaren in vrijwel ongewijzigde vorm volhoudt. Levende fossielen zijn niet meteen uniek. Wie 200 miljoen jaar terug in de tijd zou reizen en aan een strand zou gaan staan, zou de verre voorvaderen van bijvoorbeeld haaien en degenkrabben meteen als zodanig herkennen.

Alleen zou het dan gaan om dieren uit dezelfde klasse of familie. De Asprete, of Romanichtys (’Roemeense vis’, red.) om zijn officiële naam te gebruiken, is een specifiek genus dat al 65 miljoen jaar min of meer hetzelfde is. Ter vergelijking: ons eigen genus, de homo sapiens, bestaat ’pas’ een paar honderdduizend jaar.

Stuwdammen

Het is ook de mens die ervoor heeft gezorgd dat de Asprete met uitsterven bedreigd wordt. Onder Nicolae Ceaușescu bouwde Roemenië in de jaren ’60 enkele stuwdammen in de Valsan en twee andere rivieren waarin Romanichtys rondzwom, de Arges en de Raul Doamnei. Die dammen zorgden ervoor dat het leefgebied van de vis sterk werd ingeperkt.

„Hij verdween helemaal uit de Raul Doamnei, omdat daar geen water meer in stond”, vertelt Andrei Togor, de bioloog die de Asprete vorige maand voor zijn camera kreeg, in een interview met de BBC. „Een jaar lang was het rivierbed vrijwel compleet drooggevallen. De communisten gaven niets om dit dier. Deze vis is zo zeldzaam dankzij de mens.”

De plaatselijke bevolking dacht zelfs dat de Asprete was uitgestorven. Togor vindt het dan ook ’fantastisch’ dat hij tijdens een onderzoek naar de visstand in de Valsan een exemplaar aantrof. „Dat is een van de grootste beloningen die je als veldbioloog kan krijgen.”

Een videopname van de Asprete.

Beschermen

Dat de Asprete weer is opgedoken, is niet meteen toeval. Samen met andere biologen is Gavan al meer dan een jaar op zoek naar de vis en probeert hij de omstandigheden voor het dier zo ideaal mogelijk te maken.

En dat niet alleen: hij doet ook zijn best om de Roemeense staat ertoe te bewegen Romanichtys beter te beschermen. „Ironisch genoeg zijn het overheidsorganisaties die zijn leefomgeving schade berokkenen”, stelt Togor in gesprek met Romania Insider. „De Roemeense staat zou zijn eigen wetten moeten respecteren en handhaven.”

De eerder genoemde stuwdammen vormen nog steeds de grootste bedreiging voor de Asprete en die zijn eigendom van staatsbedrijf Hidroelectrica. Volgens Togor probeert het bedrijf „louter zijn winst te maximaliseren, ten koste van de biodiversiteit, en daarbij wordt ook nog eens de wet overtreden.”

Togor hoopt dat Roemenië harder zijn best gaat doen voor de Asprete. Want: „Dit levende fossiel is een nationaal symbool en heeft hetzelfde recht om op deze prachtige planeet te leven als wij.”