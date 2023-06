Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Bewijs voor bestaan aliens ontbreekt, maar houdt de NASA echt niets achter?

Zijn we alleen in het heelal? De wetenschappers van NASA weten het niet. Ⓒ NASA

Amsterdam - Al eeuwenlang vraagt de mens zich af of hij alleen in het heelal is. De term ufo (unidentified flying object) bestond nog niet, maar in 1440 voor Christus zou farao Thoetmosis III volgens de Tulli papyrus al rapporten hebben ontvangen over ’vurige schijven’ die in de lucht zweefden. Sindsdien blijft het mysterie mensen boeien. Een unieke persconferentie over een ufo-onderzoek door de NASA zou de mist rond de vliegende voorwerpen en de kwestie of we al dan niet alleen zijn in het heelal, moeten wegnemen. Vijf vragen.