Kom op tijd op Schiphol!

Schiphol zet zo’n 15% meer personeel in, meldt de directeur Airport Operations. Ⓒ ANP

Schiphol - De vakantie-uittocht begint vandaag. Lang wachten in piekuren is dit hoogseizoen onvermijdelijk op Schiphol. Het is in juli en augustus topdrukte. Alle records worden gebroken. „Kom drie tot vier uur voor vertrek naar de incheck”, raadt KLM passagiers op verre vluchten aan. Dat was altijd drie uur.