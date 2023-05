Beer die Italiaanse hardloper doodde mag nu niet worden afgemaakt

De beer, een vrouwtje van 17 jaar oud, viel volgens de autoriteiten begin april de 26-jarige Andrea Papi aan. De man is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer van een aanval door een beer in Italië. Na de aanval werd de beer, die JJ4 wordt genoemd, gevangen. Het dier zit sindsdien vast in een omheind verblijf, terwijl in Italië een verhitte discussie wordt gevoerd over haar lot.

De dierenrechtenactivisten twijfelen over het bewijs dat aantoont dat JJ4 achter de fatale aanval zit. Zij kwamen begin mei met een deskundigenverklaring waarin staat dat een mannelijke beer verantwoordelijk is voor de dood van Papi. Het bevel van de provinciale autoriteiten werd halverwege april voor het eerst opgeschort. De tweede opschorting geldt tot en met 27 juni.