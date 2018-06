FNV verliest hoger beroep loonakkoord

De FNV is geen partij bij het loonakkoord dat de overheid in juli sloot met de drie vakcentrales CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum. De FNV haakte af bij de onderhandelingen omdat een deel van de in het akkoord geregelde loonsverhoging wordt betaald uit de pot van pensioenfonds ABP. Volgens FNV raakt "deze sigaar uit eigen doos" de pensioenen van 2,8 miljoen deelnemers van het ambtenarenfonds.

Volgens de FNV zijn er alleen verkennende gesprekken gevoerd en is er nooit sprake geweest van een open en reëel overleg. Het gerechtshof veegt dat echter van tafel. De FNV was van begin af aan betrokken bij de besprekingen, nam er actief aan deel en besloot zelf in een laat stadium het overleg te verlaten.

Het loonakkoord voorziet in een loonsverhoging van ongeveer 5% en een eenmalige uitkering van €500 voor 600.000 ambtenaren en onderwijzers, die jarenlang op de nullijn hebben gezeten. Op basis van het loonakkoord zijn de afgelopen periode al onderhandelingsakkoorden gesloten voor nieuwe cao's voor rijksambtenaren, defensiepersoneel en medewerkers van de rechterlijke macht.

De FNV blijft van mening dat de verslechtering van het ABP-pensioen niet acceptabel is. ,,Wij gaan net zo lang door totdat er een oplossing is. We zullen ons beraden op acties, daar is namelijk genoeg draagvlak voor'', aldus vicevoorzitter Ruud Kuin.