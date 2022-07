Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is er aan de hand met de Texelse fietspaden? ’Het glijdt en komt omhoog’

Door Anja Roubos

Dinsdag kwam het fietspad op de Prins Hendrik-Zanddijk opnieuw omhoog Ⓒ GLOCALmedia

’T HORNTJE - Vorige maand kwam het fietspad langs de Texelse Prins Hendrik-Zanddijk al op vrij spectaculaire wijze omhoog en dat gebeurde afgelopen dinsdag weer, midden in het hoogseizoen. Wat is hier aan de hand en wat wordt eraan gedaan om dit in de toekomst te voorkomen?