Kredietverlening in eurozone groeit door

In totaal werd 2,1 procent meer geleend aan de private sector dan in september 2014, tegen een plus van 2,2 procent in augustus. De kredietverlening aan huishoudens in de eurozone groeide vorige maand met 1,1 procent. Bedrijven ontvingen 0,1 procent meer leningen. Daarmee viel de groei van de kredietverlening aan het bedrijfsleven terug ten opzichte van de toename met 0,4 procent die in augustus werd gemeten.

De beperkte vraag naar leningen in het bedrijfsleven is teleurstellend, stelde econoom Teunis Brosens van ING in een reactie. Na drie jaar van krimp werd de afgelopen maanden een bescheiden herstel gesignaleerd, maar dat lijkt nu bijna helemaal verdwenen.

Structurele ontwikkeling

De meting staat tegenover een rapport waarin de ECB vorige week nog aangaf dat banken de vraag naar bedrijfsleningen zien aantrekken. Volgens Brosens moet dan ook nog worden afgewacht of de tegenvaller die nu wordt gemeld een incident is, of een teken van een meer structurele ontwikkeling.

De geldhoeveelheid in de eurozone (M3) groeide in september met 4,9 procent op jaarbasis, net zoals in augustus.