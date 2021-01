Derde dag avondklokonrusten: wie zijn deze relschoppers?

Driehonderd aanhoudingen, een noodverordening, vele tonnen schade in zeker dertien gemeenten. De storm van protest en vernieling is nog niet gaan liggen. Oproepen op Facebook en Telegram beloven weinig goeds. Daar staan oproepen om gemeentehuizen in brand te steken. Winkels moeten geplunderd, de ’strijders’ moeten met ’zwaardere dingen komen’ en ’meer geweld gebruiken’.