Winnetou naar de eeuwige jachtvelden

De indianenrel, een geval van ’cancel culture’, leidt tot heel wat ophef. Want Winnetou is een wereldberoemd personage bij de Karl May-Festspiele en al decennia in talrijke grote speelfilms. Ravensburger, goed bekend van de puzzels, spelletjes en boeken, is gecapituleerd: „Winnetou is geen historische figuur of cliché maar een ideaal voorbeeld„, aldus de Festspiele-directeur Ute Thiennel tegenover Duitse media.

In een verklaring stelde de onderneming dat ze zich ’intensief met thema’s als diversiteit (verscheidenheid) en een cultuur van toe-eigening bezighoudt’. De ’titels van het assortiment zouden nader bekeken worden’. Concreet betekent dit de woke angst om van racisme en koloniaal gedrag beschuldigd te worden.

Negentiende-eeuwse wortels van Winnetou

De Saksische schrijver Karl May leefde vooral in de negentiende eeuw (1842-1912), toen de Verenigde Staten van Amerika zich op het wereldtoneel manifesteerden. Het land kent ook een koloniale geschiedenis van slavernij, maar dat betekent voor de christelijke CDU-oppositie in Duitsland niet, dat Winnetou, de indianenheld van vele generaties, nu bij het grofvuil gezet kan worden, aldus Christopher Ploß.

„Vanwege de historische werkelijkheid, de onderdrukking van de inheemse bevolking, wordt hier een geromantiseerd beeld met te veel clichés geschetst„, aldus Ravensburger-baas Clemens Maier. Het bedrijf gebruikte in het statement net als andere bedrijven uit angst voor beschuldigingen van seksisme mannelijke en vrouwelijke vormen voor de woorden ’redacteur’en ’collega’.

De uitgeverij haalde zelfs kinderboeken en puzzels met Winnetou, een goedmoedig karakter met pijl en boog, van de markt. De redenen: „De verhalen omtrent Winnetou vonden veel mensen leuk, maar staan ver van de werkelijkheid rond de inheemse bevolking van Amerika. Daarom zouden ’bagatelliserende vooroordelen niet herhaald mogen worden’”. Ravensburger ging nog een stap verder en verontschuldigde zich zelfs, omdat de ’gevoelens van anderen’ gekwetst waren. „Dat was nooit wat we wilden”, aldus bestuursvoorzitter Clemens Maier.