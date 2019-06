Wolvenbende krijgt 15 jaar in hoger beroep

De rechters van een lagere rechtbank oordeelden dat er slechts sprake was van seksueel misbruik en niet van verkrachting, omdat er geen sprake zou zijn van intimidatie of agressie. Maar de rechters van het Hooggerechtshof zijn het daar niet mee eens.

Volgens hen plaatsten de mannen hun slachtoffer in een „intimiderende situatie waardoor zij een houding van onderwerping aannam – en uit angst precies deed wat de daders van haar vragen”. De advocaten van de Manada-mannen hielden vol dat hun cliënten juist onschuldig waren, en bepleitten dat het meisje ingestemd had met groepsseks.

De groep van vijf mannen verkrachtten het 18-jarige meisje tijdens het stierenvechtfestival van Pamplona drie jaar geleden. Ze dreven haar een portiek in, misbruikten haar één voor één terwijl ze hun daad filmden. De beelden deelden ze vervolgens per WhatsApp, al opscheppend over hun daad.

Daarna trok een golf van walging door Spanje – honderdduizenden woedende vrouwen gingen de straat op, pleitend voor betere wetgeving en leuzen scanderend als ’Geen machogeweld meer’ en ’Deze justitie is waardeloos’. Vrouwenrechtenorganisaties reageren verheugd op de uitspraak en zeggen dat „het recht heeft gezegevierd”.

De vijf, die in afwachting van hun hoger beroep op vrije voeten waren, zijn aangehouden in Sevilla. Een van hen moet nog twee jaar extra zitten vanwege een roofoverval.