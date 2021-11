LIVE | Minder mensen reisden begin deze week met het openbaar vervoer

Lees hier het laatste nieuws rond de coronacrisis uit binnen- en buitenland.

De hoofdpunten:

Lek in onderzoek mondkapjesdeal Van Lienden: ’Anoniem persoon heeft boekje’

’Nederlandse wintersporters kunnen gratis boosterprik krijgen in Oostenrijk’

9.25 - Minder mensen reisden begin deze week met het openbaar vervoer

Nederlanders maakten maandag, dinsdag en woensdag minder gebruik van het openbaar vervoer dan de eerste drie werkdagen van vorige week. Cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink laten een daling zien van ruim vier procent. Vorige week dinsdag scherpte het kabinet het advies aan om thuis te werken. In de dagen daarna was het niet meteen rustiger in de treinen, bussen, metro's en trams, maar begin deze week dus wel.

Op maandag, dinsdag en woensdag checkten alle reizigers samen gemiddeld 3,15 miljoen keer per dag in met hun ov-chipkaart, tegen 3,28 miljoen een week eerder. In de laatste twee weken van oktober werden nog minder ritten in treinen, bussen, metro's en trams gemaakt, maar toen was het in een groot deel van het land herfstvakantie. Vakanties niet inbegrepen was het half september voor het laatst zo rustig in het ov.

Mark Rutte scherpte tijdens de persconferentie vorige week dinsdag het advies om thuis te werken aan door Nederlanders te vragen om dat minimaal de helft van de werktijd te doen. In de dagen daarop was het behalve in het ov, ook niet meteen op de weg te merken dat het rustiger werd. Over de drukte op de weg aan het begin van deze week zijn nog geen cijfers bekend.

04.29 - In Suriname mogen ook 40-plussers boosterprik halen

In Suriname kunnen vanaf vrijdag ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Net als in veel andere landen was de boosterprik tot nu toe alleen bedoeld voor 60-plussers. De verruiming van de groep mensen die een derde prik mag halen is onderdeel van de versnelde vaccinatiecampagne in Suriname.

„We hebben gelukkig de luxe dat we meer dan genoeg vaccins hebben. Helaas hebben we zelfs een partij van 9500 doses weg moeten gooien omdat ze over de datum zijn”, zei Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19, donderdag op de wekelijkse persconferentie. Ondank de overvloed aan vaccins kruipt de vaccinatiegraad maar zeer mondjesmaat omhoog. Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 42 procent van de Surinamers volledig gevaccineerd is.

In Nederland kunnen ouderen vanaf 80 jaar en zorgmedewerkers in december hun derde vaccinatie krijgen. In januari zou dan worden begonnen met de groep 60 tot en met 80 jaar. Mensen onder de 60 kunnen ook een boostervaccin krijgen als zij dat willen, zij mogen er een aanvragen nadat de 60-plussers zijn geweest.

Het aantal besmettingen in Suriname is de laatste weken fors gedaald. Dit betekent dat er in de ziekenhuizen weer iets meer ruimte voor de reguliere zorg komt. Donderdag werd bekend dat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid besmet is met het coronavirus. Hij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen.

03.59 - Akkoord over cao academische ziekenhuizen, staking van de baan

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het donderdag eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de universitaire ziekenhuizen (umc’s). Dat betekent dat een derde stakingsdag die voor donderdag 25 november stond gepland niet doorgaat. De leden van de vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV moeten nog wel instemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. NU’91, dat een eerder cao-voorstel al had geaccepteerd, staat ook achter het akkoord.

In de nieuwe cao komt er structureel meer loon bij en zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk, melden de bonden. Het gaat om minimaal 75 euro bruto per maand extra voor iedere werknemer. Daarnaast wordt het minimumloon per 1 januari 2022 verhoogd naar 14 euro.

Ook krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur worden gewijzigd, een betere toelage voor onregelmatige diensten en komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst.

„We zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid”, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn. Ze is blij dat er een akkoord is over een structurele verbetering in plaats van een incidentele salarisverhoging. CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema zegt dat het maximale eruit is gehaald.

Directeur Caroline van den Brekel van LAD en FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt benadrukken dat dit een akkoord is waar alle werknemers wat aan hebben. En „waardoor niet langer tweespalt wordt gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor ons een heel belangrijk punt”, zegt Van den Brekel.

Voor de staking van donderdag de 25e had een recordaantal van 366 afdelingen van de academische ziekenhuizen zich aangemeld. Minimaal 10.000 zorgmedewerkers zouden gaan actievoeren. Ze wilden net als tijdens de stakingen in september en oktober zogenoemde ’zondagsdiensten’ draaien, wat betekent dat ze alleen spoedzorg leveren. Daaronder valt ook de coronazorg.

Er zijn acht academische ziekenhuizen in Nederland: het Amsterdam UMC, het VU Medisch Centrum (ook in Amsterdam), het Erasmus MC in Rotterdam, het LUMC in Leiden, Maastricht UMC+, het Radboudumc in Nijmegen, UMC Groningen en UMC Utrecht.

03.31 - Nieuwe coronaregels verwacht op persconferentie kabinet

Welke maatregelen het kabinet vrijdag overweegt, is niet bekend. Het zou mogelijk gaan om het herinvoeren van 1,5 meter afstand, of het introduceren van de zogenoemde '2G-maatregel'. Als het kabinet daartoe besluit, krijgen alleen nog gevaccineerden of mensen die eerder corona hebben gehad een geldig coronabewijs.

Volgens de NOS geldt ook het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen en zo veel mogelijk thuis te werken.

Voor deze regels zou een wetswijziging nodig zijn en dat kost tijd. Om de tussenliggende periode te overbruggen, zou het kabinet denken aan maatregelen die al eerder van kracht waren. Bronnen hebben het dan bijvoorbeeld over het beperkt openstellen of zelfs sluiten van bepaalde sectoren. Het Outbreak Management Team (OMT) zou volgens ingewijden adviseren om voor een korte periode de sluitingstijd van horeca te vervroegen en theaters en bioscopen helemaal te sluiten. Het kabinet volgt een OMT-advies niet altijd volledig op.

Een deel van de ministersploeg overlegde donderdag lang over welke stappen het moet zetten. De eindtijd van de sessie stond gepland in de middag, maar overeenstemming was er toen nog niet. Het overleg zou stroef zijn gegaan. Een betrokkene had het over "enorme verdeeldheid", mede om zorgen over draagvlak voor nieuwe coronaregels. Ook nadat het overleg donderdagavond verder was gegaan, kwam het kabinet er nog niet uit. De hoofdlijnen zouden al wel staan, maar de invulling nog niet. Vrijdag praten de ministers er verder over.

De definitieve beslissingen worden 's avonds toegelicht door demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is nog niet bekend wanneer de strengere coronaregels van kracht worden, mocht het kabinet daartoe overgaan. Eerder zeiden Rutte en De Jonge de aanpassingen in samenspraak met de Tweede Kamer te doen. Volgende week dinsdag debatteert de Kamer over de coronacrisis.

03.31 - Veiligheidsberaad buigt zich over nieuwe coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad vergadert vrijdagochtend over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet later op de dag bekend gaat maken. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van het coronabeleid. Zij bespreken of nieuw beleid van het kabinet in de praktijk ook handhaafbaar is. Om die reden is demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijwel altijd bij het beraad aanwezig en demissionair coronaminister Hugo de Jonge meestal.

Het beraad zou eigenlijk donderdagavond digitaal zijn, maar het kabinet besloot donderdagmiddag om in de avond door te vergaderen over het nieuwe coronabeleid. Ook zouden er nog andere overleggen over corona zijn. Daarom had een bijeenkomst van de burgemeesters nog geen zin.

De bijeenkomst is vrijdagochtend ook digitaal. Het is nog onduidelijk of beraadsvoorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, na afloop mededelingen doet. Demissionair premier Mark Rutte zei donderdag dat hij „alles in één keer goed wil neerzetten en dat doen we in de persconferentie.”

02.01 - Curaçao scherpt inreisregels voor Nederlanders aan

Curaçao heeft donderdag bekendgemaakt dat vanaf 15 november Nederland weer staat ingedeeld bij landen met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlandse vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen die niet ouder mag zijn dan 48 uur.

Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat geldt zowel voor mensen die gevaccineerd zijn als voor ongevaccineerden. De maatregel is een gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Twee maanden geleden plaatste het eiland Nederland nog op de lijst van landen met een hoog risico.

Op Curaçao zelf is het aantal besmettingen relatief laag. Er zijn momenteel negentig personen besmet, op een bevolking van ruim 150.000 personen. Negen coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie drie op de intensive care.

Op het eiland geldt nog wel een avondklok tussen 01.00 uur en 04.30 uur. Het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte wordt gestimuleerd en is in veel winkels verplicht. Evenementen zijn wel toegestaan, maar zodra er meer dan honderd mensen bijeenkomen moeten alle bezoekers een QR-code kunnen tonen.